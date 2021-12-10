السفارة السعودية بالمغرب تبلغ جميع المواطنين بتمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة

أبلغت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، جميع المواطنين السعوديين، بأن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.

السفارة أوضحت أن هذا التعليق سيستمر حتى 31 ديسمبر 2021م، وبينت أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب، التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.