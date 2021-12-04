تعليم "رجال ألمع" تعلن استعدادها لاستقبال 16 ألف طالب وطالبة الأحد المقبل

خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ

استكملت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، جميع استعداداتها لاستقبال 16 ألف طالب وطالبة، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، يوم الأحد المقبل حضورياً، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وكذلك "عن بُعد" للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من خلال منصتي "مدرستي" و"روضتي" في أربعة قطاعات تعليمية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية.

وفي إطار الجهود المتواصلة لفرق العمل، شرعت المستودعات المركزية منذ وقتٍ سابق في ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس المحافظة "بنين-بنات".

كما تابع قسم الأمن والسلامة المدرسية ميدانيًا تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية في كل المنشآت والمباني التعليمية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة.

وواصل قسم الصحة المدرسية، توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، والتأكيد على التحصين وتلقي كل الجرعات المطلوبة للفئات العمرية المحددة سلفاً.

من جانبه، أشاد مدير التعليم، أحمد بن يحيى العرفجي، بجهود فرق العمل "بنين-بنات" أثناء عقده اجتماعًا بلجنة الاستعداد، ناقش من خلاله انطلاقة الفصل الثاني وتطبيق الاحترازات الصحية في المنشآت التعليمية وبيئات التعلّم.

وقال إن اللجان أكملت الجاهزية، وانطلاق العملية التعليمية سيكون من الحصة الأولى حضوريََا وعبر المنصات التعليمية، وسلامة الطلبة محور الاهتمام والرعاية.

وأكد أهمية الرفع بالتقارير الدورية أولاً بأول لتقديم الدعم الفني والتقني والتربوي، بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.

ونوه بدور القيادات التعليمية "بنين وبنات" والمشرفين والمشرفات والخطط الإجرائية المعمول بها لإنجاح مسيرة العملية التعليمة، داعيًا لتضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات، مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.