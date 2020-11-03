405 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 58979

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 1990

سجلت الجزائر 405 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58979 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1990 وفاة.





وأضاف أنّ حالات الشفاء بلغ عددها الإجمالي 40771 حالة.