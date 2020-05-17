استشاري أمراض قلب: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بـ"كورونا"

مؤكدًا أهمية الاستمرار في تناولها وعدم تركها لأي سبب من الأسباب

نفى استشاري أمراض القلب والشرايين وطب القلب التداخلي، الدكتور حسام الفالح، أن تتسبب أدوية ضغط الدم في زيادة خطر الإصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تناولها، وعدم تركها لأي سبب من الأسباب.

وقال: "يتساءل البعض عن أدوية الضغط، وعلاقتها بزيادة تعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا. والصحيح بناء على المعلومات التي تأتي تباعًا أنه ليس هناك أي دواء من أدوية الضغط حاليًا يؤدي إلى زيادة التعرُّض إلى التهاب كورونا، بل بالعكس؛ وُجد أن الإصابة الشديدة الناتجة من فيروس كورونا أقل عند الناس الذين يأخذون مثل هذه الأدوية التي تم دراستها مؤخرًا".

وشدَّد "الفالح" على كل مرضى الضغط الذين يأخذون أدويته بعدم التوقف عنها، بل الحرص عليها أكثر في هذه المرحلة، والاهتمام بأن يكون ضغطهم منضبطًا. مشيرًا إلى أن ضغط الدم المرتفع أو غير المتحكم به يخفّض المناعة، ويعرّض للإصابة بالفيروس.