الليث وأضم تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا المستجد

لحقتا بباقي المحافظات بالمنطقة

سجلت محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة حالتين بفيروس كورونا الجديد، كما سجلت محافظة أضم حالة وحيدة.

وبحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، لحقت المحافظتان التابعتان لمكة المكرمة، وهما الليث وأضم بباقي المحافظات الثلاث بالمنطقة التي سجلت عدة حالات وهي؛ جدة والطائف وميسان وخليص.