سفير المملكة بفرنسا يستعرض مع مسؤول بمجلس الشيوخ تعزيز العلاقات

إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، في مكتبه بالسفارة، بنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بالمجلس السيناتور أوليفييه كاديك، ورئيسة المجلس القنصلي الفرنسي في المملكة المستشارة ناديا شعيا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أطر تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.