"الديوان الملكي" ينعى الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

يصلَّى عليه بعد صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بالرياض

صدر عن الديوان الملكي أمس الأربعاء بيانٌ، نعى فيه الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود، وأوضح خلاله مكان وزمان صلاة الجنازة.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُون}".

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وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاماً.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.