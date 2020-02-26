"مياه مكة": لا توجد مشاريع متعلقة بخدمات المياه والصرف بمخطط 14 بالشرائع

"القحطاني" ردًّا على شكوى الأهالي: سيتم أخذها في الاعتبار والتنفيذ حسب الأولويات

أوضَحَ مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني، أنه لا توجد مشاريع متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في الوقت الراهن بمخطط 14 بالشرائع.

ولفت "القحطاني" في إطار رده على شكاوى الأهالي بتأخر خدمتي الصرف الصحي والمياه عن المخطط، واستنزاف الصهاريج لمدخولاتهم، بأنه سيتم أخذها في الاعتبار ضمن المخطط العام لمنطقة مكة المكرمة كمنطقة ذات كثافة سكانية، وسيتم التنفيذ حسب قائمة الأولويات المعتمدة.

وأضاف القحطاني: نودّ في البداية أن نشكر لـ"سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين؛ لافتًا إلى أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم؛ لكن حتى الآن لا توجد مشاريع متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في الوقت الراهن بالمنطقة المذكورة.