يوم ماطر على الباحة.. الأرصاد: حالة تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط ٍفي الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

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29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 10:39 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

يوم ماطر على الباحة.. الأرصاد: حالة تتواصل حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط ٍفي الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

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