المملكة ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" كـ "منظمة إرهابية" ومنع دخول أفراده أراضيها

"الخارجية": خطوة تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورته على الأمن الإقليمي والعالمي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة أراضيها.

ونوّهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي خطورة "حزب الله" الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.