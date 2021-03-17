انطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا لمنسوبي مصنع أسمنت حائل

بالتنسيق مع مستشفى بقعاء ومركز الرعاية الصحية بتربة

انطلقت اليوم حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد لموظفي مصنع أسمنت حائل في موقع المصنع شرق مركز تربة، وتقدم هذه الحملة من قبل التجمع الصحي بمنطقة حائل بالتنسيق مع مستشفى محافظة بقعاء العام ومركز الرعاية الصحية الأولية بمركز تربة حائل.



وتفصيلًا: قدم الفريق الطبي اللقاح لموظفي مصنع أسمنت حائل في كافة الأقسام؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة من وزارة الصحة ممثلة في صحة المنطقة لمكافحة جائحة كورونا.