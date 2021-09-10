أمير مكة يشهد الحفل الـ23 لسباقات الخيل بأشواطه الثمانية

توج الفائزين في روزنامة سباقات الخيل بحوية الطائف

شهد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، الحفل الثالث والعشرين من روزنامة سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية بمحافظة الطائف، بحضور الأمير تركي الفيصل، وجمع من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة.



وشهد الحفل إقامة عدة أشواط كبرى تتمثل في: كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة المصنف بدرجة سباقية ليستد، وشوط كأس عكاظ، وشوط كأس الطائف للأفراس، وشوط كأس الطائف للحصن. وقد جاءت النتائج على النحو التالي:



- الشوط الأول ومسافته 2000م، وفاز به الجواد عكام ابن الفحل "كات دريمز" للمالك حسن علي الغامدي تدريب عبدالعزيز الواصل وقيادة الخيال عبدالله الراشد.



- الشوط الثاني ومسافته 2000م، وفاز به الجواد قارعهم ابن الفحل "باريس بيرفكت" للمالك سلمان عبدالرحمن البعيجان تدريب محمد البعيجان وقيادة الخيال أمين بدرون.



- الشوط الثالث ومسافته 1400م، وفازت به الفرس يسمه ابنة الفحل "شيف هافوك" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال نواف المضياني.



- الشوط الرابع ومسافته 1200م، وفازت به أميرة المدينة ابنة الفحل "هاي ديماند" للمالك حمزة نصيب علي الأخضر تدريب عبدالله نصيب وقيادة الخيال محمد النفزي.



- الشوط الخامس كأس الطائف للأفراس عمر الثلاث سنوات، ومسافته 1600م، وفازت به الفرس "ايفنت" ابنة الفحل هيت ايت بومب للمالك عبدالله إبراهيم الخشان، تدريب عبدالعزيز المتعب وقيادة الخيال عبدالله الراشد.



- الشوط السادس كأس الطائف مفتوح الدرجات، عمر الثلاث سنوات، ومسافته 1600م، وفاز به الجواد "امبلم رود" ابن الفحل "كواليتي رود"، تدريب أحمد عبدالواحد وقيادة الخيال اليكسس مورينيو.



- الشوط السابع والرئيسي على كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة عمر الثلاث سنوات، المصنف بدرجة سباقية ليستد، ومسافته 1600م، وفاز به الجواد "تلال الخالدية" ابن الفحل ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية، تدريب سعد بن مطلق بن مشرف وقيادة الخيال عادل الفريدي.



- الشوط الثامن على كأس عكاظ، ومسافته 2000م، وفاز به الجواد "نجام" ابن الفحل "نورثرن افليت" للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، تدريب ناصر الأزمع وقيادة الخيال اليكسس مورينو.