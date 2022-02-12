لأول مرة في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي بطلاً لكأس العالم

ظفر بجائزة اللعب النظيف.. و"سيلفا" أفضل لاعب

استحوذ فريق تشيلسي الإنجليزي على معظم جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي منافساتها خلال شهر فبراير 2022 الجاري.

وتُوّج تشيلسي باللقب على حساب بالميراس البرازيلي 2/ 1، كما تُوّج بجائزة اللعب النظيف، ونال مدافعه البرازيلي "سيلفا" جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حلَّ لاعبا بالميراس البرازيليان دودو ودانيلو ثانيًا وثالثًا في جائزة الأفضل.

وجاء الأهلي المصري ثالثًا، والهلال السعودي رابعًا.

تشيلسي بالميراس كأس العالم للأندية

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 11:10 PM

ظفر بجائزة اللعب النظيف.. و"سيلفا" أفضل لاعب

لأول مرة في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي بطلاً لكأس العالم

أحمد سرور

الرياض

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استحوذ فريق تشيلسي الإنجليزي على معظم جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي منافساتها خلال شهر فبراير 2022 الجاري.

وتُوّج تشيلسي باللقب على حساب بالميراس البرازيلي 2/ 1، كما تُوّج بجائزة اللعب النظيف، ونال مدافعه البرازيلي "سيلفا" جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حلَّ لاعبا بالميراس البرازيليان دودو ودانيلو ثانيًا وثالثًا في جائزة الأفضل.

وجاء الأهلي المصري ثالثًا، والهلال السعودي رابعًا.

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تشيلسي بالميراس كأس العالم للأندية

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