إطلاق مبادرة "خير ينبع" لدعم الأشخاص الذين توقَّفت مصادر دخلهم بسبب كورونا

أطلقت محافظة ينبع مبادرة "خير ينبع"، التي سيتم من خلالها توحيد عمل الجهات الخيرية كافة بالمحافظة، بمشاركة الهيئة الملكية بينبع. ويسجل كل متضرر معلوماته بالمبادرة؛ ويأتيه دعم عيني بكل احتياجاته.

ودعا محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي جميع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدعم هذه المبادرة، ومساندتها لتحقيق الهدف من إنشائها.

يُشار إلى أن المبادرة هي للأُسر والأشخاص الذين توقفت أعمالهم ومصادر دخلهم في الفترة الحالية. ويكون التسجيل من خلال الرابط الخاص بالمبادرة

https://forms.gle/LYDEgn8ytje1VQqu9.