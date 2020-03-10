بعد انخفاض الإصابات .. الصين تغلق "مستشفيات كورونا" في "ووهان"

كانت منشأة مؤقتاً لمكافحة الفيروس الذي هبطت معدلاته اليومية أخيراً

بعد انخفاض عدد الإصابات ومعدلاتها اليومية خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما سبق، أعلنت الصين، الثلاثاء، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتاً لمكافحة فيروس كورونا في ووهان.

وجاء إعلان الصين عن هذه الخطوة بعد أن قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الرئيس شي جين بينغ؛ وصل إلى مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل العاملين في المجال الطبي.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" توجّه الرئيس الصيني مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، بعد وصوله إلى مدينة ووهان، واطلع على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني، ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة الى 4016 حالة وفاة من جرّاء الفيروس الذي بات منتشراً في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 113739، لكن في الصين انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة؛ ما يؤشر الى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقاً للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان؛ بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين، كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، وهو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

وأصيب أكثر من 80750 شخص في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس، لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج.