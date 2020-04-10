"صحة القريات": حجر عدد من الأشخاص للاشتباه بمخالطتهم مصاب "عرعر" بكورونا

المصاب "سوداني" يعمل مندوبًا للنقل التجاري.. وحذرت من الإشاعات

نوّهت "صحة القريات" في بيان لها، إلى أنه وبعد إعلان وزارة الصحة عن الحالات الجديدة والمصابة بفيروس كورونا الجديد، وشمل ضمن الإصابات التي تم تأكيدها حالة واحدة جديدة بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وتبيّن أن مصابها "مقيم سوداني"، ويعمل مندوبًا للنقل التجاري، وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام لمحافظة القريات.



وأضافت "صحة القريات" أنها حينما أُبلغت بالحالة قامت على الفور مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للكشف ومعاينة، وإغلاق وتعقيم كافة الأماكن التي قام المصاب بزيارتها.



وأيضًا قامت باتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة مع كل الأشخاص المشتبه بمخالطتهم للمصاب، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم توسيع دائرة التقصّى لكلّ من خالط هذا المصاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



وأفادت "صحة القريات" بأنها قامت بحجر بعض الأشخاص الذين يشتبه باختلاطهم وتعاملهم مع الشخص المصاب. وتدعو الجميع لعدم الخوف أو بثّ الشائعات وتناقلها، وتنصح الجميع بالبقاء في المنازل للسلامة العامة.