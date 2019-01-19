التحقيق في العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية بجدة

ساكنة بالعمارة تولت توليد نفسها وجار إكمال الإجراءات

تحقق الجهات المعنية بجدة في عثور مقيم آسيوي على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية على أرض تجاورها بأحد أحياء جدة، كما تحقق مع المرأة التي ألقتها.

وأشارت المصادر إلى أن بلاغاً ورد من مقيم من جنسية آسيوية يعمل سائقاً، يفيد بمشاهدة طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض وهي متوفاة وحولها أثر دماء، كما وجدت آثار دماء بالعمارة تدل على السقوط.

وبعد تحر وبحث عرف مصدر الشقة التي ألقيت منها الطفلة المتوفاة، وعرفت المرأة التي أفادت بأنها تولت توليد نفسها، وولدت الطفلة متوفاة، وألقتها من الشباك الخاص بدورة المياه، وأفادت بأن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة، وجار إكمال الإجراءات المناسبة والكشف عن ملابساتها.