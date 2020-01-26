"نوافذ" ممثلاً للسعودية في أكبر تجمع تطوعي بالعالم في مصر

تم اختيار فريق نوافذ التطوعي من بين الفرق التطوعية بالسعودية لتمثيل الوطن من قِبل الهيئة العامة للرياضة في أكبر تجمع تطوعي في العالم، وذلك في جمهورية مصر العربية.

ورشحت إدارة فريق نوافذ عضو الفريق محمد الجابري، مشرف العلاقات العامة؛ ليكون ممثلاً للوطن والفريق.



