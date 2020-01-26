"نوافذ" ممثلاً للسعودية في أكبر تجمع تطوعي بالعالم في مصر

تم اختيار فريق نوافذ التطوعي من بين الفرق التطوعية بالسعودية لتمثيل الوطن من قِبل الهيئة العامة للرياضة في أكبر تجمع تطوعي في العالم، وذلك في جمهورية مصر العربية.

ورشحت إدارة فريق نوافذ عضو الفريق محمد الجابري، مشرف العلاقات العامة؛ ليكون ممثلاً للوطن والفريق.


1

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 10:30 PM

"نوافذ" ممثلاً للسعودية في أكبر تجمع تطوعي بالعالم في مصر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 457

تم اختيار فريق نوافذ التطوعي من بين الفرق التطوعية بالسعودية لتمثيل الوطن من قِبل الهيئة العامة للرياضة في أكبر تجمع تطوعي في العالم، وذلك في جمهورية مصر العربية.

ورشحت إدارة فريق نوافذ عضو الفريق محمد الجابري، مشرف العلاقات العامة؛ ليكون ممثلاً للوطن والفريق.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020