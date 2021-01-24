لبنان يستبدل الحجر الفندقي للقادمين إليه بالعزل المنزلي

أرجع القرار لتدني حالات الإصابة بـ"كورونا" بين الوافدين

قررت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم (الأحد) إلغاء الحجر الفندقي الإلزامي للقادمين إلى البلاد واستبداله بالحجر المنزلي، ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وأرجعت سلطات المطار قرارها إلى تدني حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط القادمين إلى لبنان مقارنة بعدد الحالات داخل البلاد، وكذلك لتخفيف الأعباء على الوافدين، وفقاً لـ"فرانس 24".

فيروس كورونا الجديد

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24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 05:09 PM

أرجع القرار لتدني حالات الإصابة بـ"كورونا" بين الوافدين

لبنان يستبدل الحجر الفندقي للقادمين إليه بالعزل المنزلي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم (الأحد) إلغاء الحجر الفندقي الإلزامي للقادمين إلى البلاد واستبداله بالحجر المنزلي، ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وأرجعت سلطات المطار قرارها إلى تدني حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط القادمين إلى لبنان مقارنة بعدد الحالات داخل البلاد، وكذلك لتخفيف الأعباء على الوافدين، وفقاً لـ"فرانس 24".

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فيروس كورونا الجديد

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