مكة.. إغلاق 17 منشأة تجارية وإتلاف 470 كجم تمور مجهولة المصدر

حصيلة 24 ساعة.. ضمن مبادرة "امتثالك أمانة" التي أطلقت خلال رمضان

نفذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ عدة جولات رقابية؛ للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة "امتثالك أمانة" التي تهدف إلى سلامة المجتمع ورفع الوعي والتوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات التي تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة، وأربع عربات فود ترك تعمل بدون ترخيص وتفتقر للاشتراطات الصحية، وضبط 16 بائعاً متجولاً يقومون ببيع مشروب السوبيا، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 470 كجم من التمور مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وفي سياقٍ متصل واصلت بلدية المسفلة الفرعية وبإشراف مباشر من رئيس البلدية، الحملة الميدانية على الأحياء العشوائية في حي الكنكارية، وأسفرت الحملة عن إغلاق أربع منشآت تجارية بسبب عدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 200 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم من الخضار، وتم إتلاف المصادرات في الحال.

من جهةٍ أُخرى تمكّنت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية من ضبط الباعة الجائلين ومصادرة 70 جالوناً لمياه زمزم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والباعة الجائلين الذين يكثفون نشاطهم خلال موسم شهر رمضان المبارك.



وفي السياق ذاته كثفت بلدية العتيبة الفرعية الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة ووزارة التجارة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وأكَّدت البلدية أن الفِرق الرقابية تكثف جهودها خلال الفترة الحالية ضمن خطة رقابية وتفتيشية تشمل القيام بحملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية؛ لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعاميم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمكافحة فيروس كورونا.