"أمير جازان" يعزي "المريع" في وفاة والدته

قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى عضو مجلس المنطقة سابقًا وعضو مجلس الغرفة التجارية سابقًا إبراهيم بن يحيى المريع وأفراد أسرته، في وفاة والدتهم، رحمها الله.

وسأل أمير جازان، الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر المريع وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم؛ داعين الله عز وجل أن يحفظه وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أي مكروه.