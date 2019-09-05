"مليونية الوفاء".. جنوب اليمن تنتفض لشكر السعودية والإمارات

توافد الآلاف منذ مساء الأربعاء حاملين أعلام وصور حكام البلدين

خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان "مليونية الوفاء"؛ تلبيةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد شهد شارع الشهيد مدرم في العاصمة المؤقتة عدن توافد الآلاف منذ مساء الأربعاء حاملين أعلام وصور حكام السعودية والإمارات للتعبير عن الشكر لما قدمته الدولتان للمحافظات المحررة منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم.

وشهدت المحافظات توترات شديدة قبل أن تتدخل دول التحالف بطلب التهدئة والدعوة إلى حوار في مدينة جدة السعودية.

ومن المنتظر أن تنطلق الاحتفالات الرسمية عصر الخميس في عدن والمكلا التي ينتظر أن تشهد فعاليات كبيرة، فيما انطلقت مسيرات شعبية في جزيرة سقطرى، منها مسيرة نسائية تحمل أعلام دولة الإمارات التي كان لها دور تنموي كبير في سقطرى خلال السنوات الماضية.