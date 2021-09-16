في يوم واحد.. فلسطين تسجل 2501 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

نسبة التعافي بلغت 90.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 15 وفاة، و2501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2791 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90.9%، فيما تبلغ نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 79 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 193 مصابًا، بينهم 14 مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.