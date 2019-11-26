"ابن حثلين": تغيير مسمى 4 فئات في مزاين الإبل

تشمل من فئة الـ20 حتى 100 وبدءاً من المهرجان المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، تغيير مسمى أربع فئات في مزاين الإبل ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4.



وأوضح "ابن حثلين" أنه تم تغيير مسمى فئة مزاين الإبل الـ100 إلى "بيرق المؤسس"، وفئة الـ 50 إلى "سيف الملك"، وفئة الـ 30 إلى "شلفا ولي العهد"، وفئة الـ 20 إنتاج إلى "كأس النادي".

