"ابن حثلين": تغيير مسمى 4 فئات في مزاين الإبل

تشمل من فئة الـ20 حتى 100 وبدءاً من المهرجان المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، تغيير مسمى أربع فئات في مزاين الإبل ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4.


وأوضح "ابن حثلين" أنه تم تغيير مسمى فئة مزاين الإبل الـ100 إلى "بيرق المؤسس"، وفئة الـ 50 إلى "سيف الملك"، وفئة الـ 30 إلى "شلفا ولي العهد"، وفئة الـ 20 إنتاج إلى "كأس النادي".

رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين مزاين الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 10:30 PM

تشمل من فئة الـ20 حتى 100 وبدءاً من المهرجان المقبل

"ابن حثلين": تغيير مسمى 4 فئات في مزاين الإبل

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، تغيير مسمى أربع فئات في مزاين الإبل ابتداءً من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4.


وأوضح "ابن حثلين" أنه تم تغيير مسمى فئة مزاين الإبل الـ100 إلى "بيرق المؤسس"، وفئة الـ 50 إلى "سيف الملك"، وفئة الـ 30 إلى "شلفا ولي العهد"، وفئة الـ 20 إنتاج إلى "كأس النادي".

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رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين مزاين الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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