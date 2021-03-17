نزيف حوثي .. الجيش اليمني يحصد أرواح 60 متمرداً غرب مأرب

مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات المليشيا في "هيلان"

قتل ما لا يقل عن 60 عنصراً تابعاً لمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وأصيب العشرات بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، والمقاومة، وبإسناد من طيران التحالف العربي في جبهة هيلان، غربي محافظة مأرب، اليوم (الأربعاء).

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني خاض معركة شرسة لساعات بعد محاولة المليشيا الحوثية التقدم صوب مواقعه في جبل هيلان، إلا أن قوات الجيش كبدتهم خسائر فادحة.

وبين المصدر أن نيران الجيش حصدت أكثر من 60 عنصراً من العناصر المهاجمة، وأصابت العشرات، بعد أن تعامل معهم الجيش بكفاءة واقتدار.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركّزاً على مواقع وتحصينات المليشيا في هيلان، وكبّدت العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة.

على الصعيد نفسه، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية اليوم بعدّة غارات تعزيزات حوثية غرب هيلان، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.