أمير تبوك يستقبل ضيوف جائزة المزرعة النموذجية وينوه بدور "البيئة"

في موسمها الثامن والعشرين

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم في مكتبه بالإمارة، ضيوف جائزته للمزرعة النموذجية في موسمها الثامن والعشرين، يتقدمهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، والمدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي.

ورحب بضيوف الجائزة، مؤكداً أن الجائزة حققت الأهداف المرجوة، وأصبحت تعكس مستوى تنوع الإنتاج الزراعي بالمنطقة.

وأشار أمير المنطقة إلى ما تحظى به الزراعة في بلادنا من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، مؤكداً على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة واهتمامها بالمزارعين في دعم زتنوع في الإنتاج الزراعي بالمنطقة.

وأعرب المهندس "العيادة" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للزراعة والمزارعين في المنطقة، مشيداً بما حققته الجائزة من أهداف كبيرة انعكس ذلك على النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، وأضاف أن جائزة سموه للمزرعة النموذجية هي النواة الأولى في كل ما تسعى إليه الوزارة من تطوير ونهوض بالزراعة في المنطقة.

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزرعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع ال(فنس الرويلي، ومدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن حنس العتيبي.