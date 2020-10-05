استهداف صاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات

أحدهما سقط قرب فندق يحتضن اجتماعات حكومية

أعلن الجيش العراقي اليوم (الاثنين)، أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة ليل الأحد في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات.

وبين الجيش أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون وتعقد به أحيانًا اجتماعات حكومية، وفقاً لـ"رويترز".