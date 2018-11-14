افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ(43) بمشاركة سعودية متميزة

الملحق الثقافي السعودي: جناح المملكة يستضيف (12) جهة حكومية

افتتح صباح اليوم الأربعاء معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ43 الذي يستمر حتى 24 نوفمبر الجاري. ويعد معرض الكويت تظاهرة ثقافية مهمـة في الخريطة الثقافية للعالم العربي.

وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت محمد الجبري؛ أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعزز رسالة الكويت السامية الرامية لرعاية الإبداع والفكر والأدب والفنون.

وقال الجبري في كلمة عقب افتتاح الدورة الـ43 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، المقام برعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وحضور وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت بندر الجويعي: "تشرفت بأن أنوب عن سمو رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض الذي اختار قضية القدس لتكون ندوته الرئيسة (القدس عاصمة أبدية لفلسطين)".

وأضاف أن معرض الكويت الدولي للكتاب وعلى مدار الأعوام السابقة حظي بكامل الدعم والاهتمام من قبل القيادة السياسية ضمن استراتيجية الكويت الثقافية الطموحة وبتوصيات من أعضاء مجلس الأمة بالتركيز على قضية القدس.

وأعرب عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من المثقفين والأدباء، ودور النشر التي يتجاوز عددها 505 دور تمثل 26 دولة بما يثري المعرض ويحقق النتائج الثقافية والنجاح في الاستزادة من المعرفة والثقافة والتقارب بين الشعوب.

وأوضح أن المعرض يعد فرصة طيبة لتلاقي المفكرين والمثقفين ودور النشر والأدباء العرب لصياغة إضافات جديدة لسجل الثقافة العربية، لافتًا إلى أن الكويت أضحت منارة للإشعاع الفكري بحملها مشعل الثقافة العربية وتسخيرها كل الإمكانات لتعزيز دورها الثقافي.

وبدوره أوضح الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الكويت بندر بن فهد الجويعي في تصريح لـ"سبق"؛ أن جناح المملكة العربية السعودية بمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ(43) يحظى بمتابعة الأوساط الثقافية الكويتية وقادة الفكر العربي والعالمي، ويستضيف (12) جهة حكومية ممثلة في: مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، دارة الملك عبدالعزيز، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الثقافة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة المجمعة، وكلية الملك فهد الأمنية، بالإضافة إلى مشاركة الملحقية الثقافية السعودية بدولة الكويت؛ حيث توفر أكثر من 10000 كتاب، وأكثر من 1000 عنوان؛ مما يعد بعداً ثقافياً مهماً لإبراز رسالة بلد الحرمين الشريفين نحو العالم وإبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم علمي وحضاري، بالإضافة إلى تعريف العالم ببعض الجوانب الثقافية والعلمية في المملكة؛ مما يعكس مكانتها في قلوب المسلمين والعالم أجمع.