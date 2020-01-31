هدف البريكان ضمن الأجمل في كأس آسيا تحت 23 عامًا

رشَّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف نجم المنتخب السعودي فراس البريكان في مرمى المنتخب السوري ضمن بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020، التي أُقيمت مؤخرًا في تايلاند، من أجمل الأهداف بالبطولة.

ومع ختام المنافسة في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، التي تُوّجت كوريا الجنوبية بلقبها للمرة الأولى في تاريخها عقب تغلبها على السعودية 1-0 في المباراة النهائية، قام الاتحاد الآسيوي بإجراء استفتاء على أجمل الأهداف في البطولة.

وشهدت البطولة العديد من الأهداف الرائعة، التي كان منها تسديدات بعيدة المدى، ومجهود فردي مميز، وعمل جماعي متقن.

الأهداف المرشحة هي:

فراس البريكان – السعودية بمباراة السعودية مع سوريا - المجموعة الثالثة، الجولة الثالثة.

محمد قاسم – العراق بمباراة العراق مع أستراليا - المجموعة الأولى، الجولة الأولى.

سوباتشوك ساراتشات – تايلاند بمباراة تايلاند مع أستراليا - المجموعة الأولى، الجولة الأولى.

تشو غوي-سونغ - كوريا الجنوبية بمباراة كوريا الجنوبية مع إيران - المجموعة الثالثة، الجولة الثانية.

زايد العامري – الإمارات بمباراة الإمارات وكوريا الشمالية - المجموعة الرابعة، الجولة الثانية.

أيبك بوزوروف – أوزبكستان بمباراة أوزبكستان والإمارات - ربع النهائي.

لي دونغ-غيونغ - كوريا الجنوبية بمباراة كوريا الجنوبية والأردن - ربع النهائي

نيكولاس داغوستينو – أستراليا بمباراة أستراليا وأوزبكستان - قبل النهائي.