معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.