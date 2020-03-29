أمانة مكة تعيد فتح طريق الأمير سلطان مع الملك خالد

بمنطقة العزيزية الجنوبية عقب انتهاء أعمال الصيانة في الجسر

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن إعادة فتح طريق الأمير سلطان مع طريق الملك خالد بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ ‏قامت وكالة المشاريع ممثلة في الإدارة العامة للجسور و الأنفاق بإعادة فتح طريق الأمير سلطان مع طريق الملك خالد بمنطقة العزيزية الجنوبية بمكة المكرمة، وذلك لانتهاء أعمال الصيانة في الجسر.