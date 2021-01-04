"الهرفي" يتراجع عن دعوة سابقة للامتناع عن أخذ اللقاحات ضد كورونا

قال: إنه آمن وله نتائج فعالة وفق دراسات علمية موثوقة

قال استشاري أمراض الحساسية والربو والمناعة حرب الهرفي، حول تطعيم كورونا: "سبق وأن أجبت بالامتناع عن أخذ التطعيم، ولكن بعد دراسة متأنية والاطلاع على نتيجة دراسة علمية حديثة جداً موثقة وموثوقة، أصبح لدي قناعة بناء على هذه المعلومات أن التطعيم آمن، ويعطي مناعة جيدة وطويلة بناء على دراسة أطباء وممارسين صحيين أخذوا التطعيم وتمت متابعتهم ستة أشهر".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الدكتور حرب الهرفي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عقب تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وأضاف "الهرفي": "مركز تطعيم اللقاح ضد كورونا منظم بشكل ممتاز لا يضاهيه أي تنظيم بالأداء والموظفين وأسلوب مميز في التعامل من قبل فتيان وفتيات يفتخر بهم الجميع".

وفي تغريدة ثانية قال الدكتور حرب الهرفي: "آخذ الرأي الأفضل والعلم الأفضل المعزز بالدلائل والبراهين عندما أجدها حتى لو كان خلاف ما اظن"، مبيناً أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها.

وتابع: "اطلعت على دراسات علمية موثقة موثوقة عن سلامة لقاح كورونا، فقد قررت أخذه بعد أن كنت متردداً في تغريدة سابقة".

ونوه الدكتور حرب الهرفي في ختام تغريداته، بجهود القيادة الرشيدة في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وتوفير اللقاحات بالمجان، كما قدم الشكر والامتنان للمنظمين في مركز تلقي اللقاحات ولوزارة الصحة على هذا التنظيم الناجح والمتميز.