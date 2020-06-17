الجزائر.. شاهد سائقًا متهورًا يتسبب في حادث خطير ويلوذ بالفرار

مضايقة سيارة على طريق سريع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو يُظهر لحظة تَسبب سائق متهور في انقلاب سيارة بمنطقة دالي إبراهيم في العاصمة الجزائر.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُظهر الفيديو قيام سائق سيارة سكودا فابيا فضية اللون، بمضايقة قائد سيارة أخرى على الطريق السريع، حتى أدت مناوراته الخطيرة في النهاية إلى انحراف السيارة الثانية، واصطدامها بشكل عنيف بحافة الطريق.

وقال مصور الفيديو: إن السيارة التي تسببت في الحادث كانت تُقِل 4 شباب قاموا بالتضييق على الضحية وسبوه.

وأوضح مغردون أن صاحب السيارة التي تعرضت للحادث أصيب بجروح طفيفة؛ فيما تجري قوات الأمن تحقيقًا في الواقعة.