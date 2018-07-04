بلومبيرغ : مفاوضات بين "اوبر" و"كريم" للدمج بالشرق الأوسط

لتقليل حدة المنافسة والاستفادة بشكل أفضل من خلال التوحيد

بدأت شركة أوبر مع نظيرتها كريم في مفاوضات جادة لدمج عملياتهما في الشرق الأوسط،، حيث تسعى الشركتان لتقليل حدة المنافسة والاستفادة بشكل أفضل من خلال توحيد عملهما في المنطقة.

وأوضحت وكالة بلومبيرغ وجود توافق على عدة نقاط مهمة، ولكن لا زالت الشركتان في المحادثات الأولوية لمحاولة دمج عملهما و لم يظهر اتفاق كامل بينهما على أمور أخرى.

واكدت "بلومبيرغ" أن المُتحدثَين باسم الشركتين رفضا التعليق على أي معلومات حول الموضوع، فيما اكتفى المتحدث باسم "كريم" بالحديث عن خطة الشركة للتوسيع في المنطقة.

وكانت أوبر قد بدأت عملية تغيير شاسعة في نظام عملها مع المنافسين في جميع أنحاء العالم، حيث باعت عملياتها للشركات المنافسة مقابل الحصول على حصة من الأسهم في المقابل، وقد بدأت الأمر في الصين ببيع خدماتها إلى Didi، ثم في روسيا مع Yandex، وبعدها في جنوب وشرق آسيا مع Grab .