"فرع الأمر بالمعروف بمكة" يستعد لتنفيذ خطته الميدانية خلال رمضان

تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والشواطئ

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الاستعداد لتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، والتي تعتمد تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى تكثيف حضور فرق الهيئة والتمركز في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يظهر من مخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويتم نشر المحتوى التوعوي عن فضل شهر الصيام والأعمال الواجبة والمستحبة في شهر رمضان المبارك.