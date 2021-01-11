رئيس نيوم: "ذا لاين" مدينة مليونية.. وستحيطها منتجعات سياحية في الجبال

المهندس "النصر" أكد أنها ستكون ثورة في التجربة الحضرية مستقبلاً

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية، المهندس نظمي النصر، أن "ذا لاين" ستكون كما وصفها ولي العهد "مدينة مليونية، وتنتهي ببناء واحد من أكبر المطارات العالمية، وسيكون حولها منتجعات سياحية في الجبال، وعلى ساحل البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 450 كلم، وكلها تكملة متكاملة لمشروع ذا لاين، وبينه وبين المناطق الأخرى التي سيبدأ التخطيط لها في العام الحالي، وسوف تكتمل الرؤية".

وقال "النصر" في مقابلة مع "قناة العربية": إن مشروع "ذا لاين" الذي أطلقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد كان هو الحلم في مدينة المستقبل. وبدأنا العمل في مراحل عدة، الأولى تتمثل في تحويل الرؤية إلى استراتيجيات تتواكب مع أكثر من 16 قطاعًا اقتصاديًّا لنيوم، التي تطمح إلى أن تكون منطقة اقتصادية ذات اقتصاد قوي، بمستهدفات حتى عام 2030.

وأضاف: استراتيجيات نيوم واضحة ومدروسة. وعملنا في أول عامين من إطلاقها مع المتخصصين والخبراء العالميين على إعداد المخططات والاستراتيجيات، وانتقلنا من الرياض إلى نيوم. وبالنسبة للشركة جميع موظفيها يعيشون في نيوم استعدادًا للعمليات اللوجستية. وها نحن اليوم نبدأ باكورة العمل في إنشاءات مشروع ذا لاين، الذي يعتبر القاسم المشترك لكل ما ننفذه في نيوم.

وأشار إلى أن "ذا لاين سيكون ثورة في التجربة الحضرية، والتخطيط الحضري في المستقبل لما ستكون عليه مدن المستقبل، التي تخدم الإنسان قبل كل شيء. وهذه باكورة عمل ثلاث سنوات".

وأكد "النصر" منح أولوية للشركات المحلية السعودية في الشراكات في نيوم، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات مع شركتَين محليتَين لبناء مساكن العمالة والموظفين في مشاريع نيوم.