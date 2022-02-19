"الحصيني": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من غدٍ الأحد

بمقدار ما بين 5 - 7 درجات مئوية ويرافقه رياح مغبرة

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه من غدٍ الأحد 19 /7 / 1443هـ متوقع -إن شاء الله- تسرب هواء بارد يكون سببًا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أن مقدار الانخفاض سيكون ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية؛ مشيرًا إلى أن البداية على المنطقة الشمالية، ثم منطقة تبوك، ومناطق الجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية يرافقها رياح من متوسطة إلى شبه قوية مغبرة، إلا أن يصرفها الله.

حالة الطقس

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 10:14 PM

بمقدار ما بين 5 - 7 درجات مئوية ويرافقه رياح مغبرة

"الحصيني": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من غدٍ الأحد

منصور الشلاقي

الرياض

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قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه من غدٍ الأحد 19 /7 / 1443هـ متوقع -إن شاء الله- تسرب هواء بارد يكون سببًا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أن مقدار الانخفاض سيكون ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية؛ مشيرًا إلى أن البداية على المنطقة الشمالية، ثم منطقة تبوك، ومناطق الجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية يرافقها رياح من متوسطة إلى شبه قوية مغبرة، إلا أن يصرفها الله.

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