الرحالة "العتيبي" يطوف بعدد من مدن المملكة

الْتقى بعضَ المحافظين ووصل إلى مدينة "أبها"

وصل الرحالة سعد بن مطلق العتيبي إلى أبها، بعد أن انطلق من مركز المحاني التابع لمحافظة الطائف، في رحلة يطوف من خلالها ببعض مناطق المملكة، وستنتهي رحلته بمنطقة نيوم شمال غرب المملكة، حاملًا شعار رؤية المملكة 2030.

وقد انطلق "العتيبي" من محافظة الطائف بعد أن الْتقى محافظ الطائف سعد الميموني ورئيس هيئة الرياضه عبدالله الزايدي، والْتقى في طريقه محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، وزار رئيس هيئة الرياضة بالباحة ناصر بن علي الغامدي.

وزار محافظ النماص حسن الشهري ومحافظ تنومة مسفر الوادعي، وتوجّه "العتيبي" إلى خميس مشيط، ثم نجران، ثم وادي الدواسر، ثم يتوجه إلى الرياض، وكذلك الدمام، ثم حفر الباطن، والحدود الشمالية والجوف والعلا، وصولًا إلى منطقة نيوم.