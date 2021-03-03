وزير الخارجية القطري: بيان العلا سينعكس إيجابياً على شعوب الخليج

أمين جامعة الدول العربية يدين الهجمات الحوثية المستمرة على المملكة

شدّد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على أن بيان العلا سينعكس إيجابياً على شعوب منطقة الخليج.

وقال وزير خارجية قطر خلال الدورة الحالية 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة: نثمن بيان العلا المتضمن إنهاء الأزمة الخليجية.

من ناحيته، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط: ندعم الحل السياسي في اليمن، وعلى المليشيا الحوثية وقف التصعيد.

وأضاف: ندين الهجمات الحوثية المستمرة على أراضي المملكة.

وأردف "أبوالغيط": المنطقة العربية ما زالت تعيش في ظل تهديدات تحيط بها.