الصلاة على "قتيلة أبها" ضحية زوجها ظُهر اليوم

الجريمة وقعت الجمعة الماضية وأثارت جدلاً واسعًا بـ"تويتر"

تؤدَّى اليوم الخميس صلاة الميت على المواطنة التي قُتلت طعنًا مساء الجمعة الماضية على يد زوجها أمام منزل عائلتها، إثر خلافات عائلية بينهما.

وأكد أحد أقارب الضحية لـ"سبق" أنه سوف يصلَّى عليها ظُهر اليوم الخميس بجامع الراجحي بأبها، والدفن بمقبرة المحالة.

يُشار إلى أن جريمة القتل التي وقعت الجمعة الماضية، ونشرتها "سبق" في حينها، أثارت جدلاً واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال وسم "#قتل_فتاة_أبها".