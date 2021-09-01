4 ملايين و600 ألف ريال للميزانية التشغيلية وتأمين الإجراءات الاحترازية بمدارس ينبع

تتضمّن مخصصات صيانة الأجهزة والمعدات والتكييف والمعامل والمختبرات والإصلاح والتشغيل

اعتمد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي صرف مبلغ 4605095 ريالاً تمثل ميزانية تشغيلية لأعمال الصيانة والنظافة وتأمين مواد الإجراءات الاحترازية لمدارس المحافظة والقطاعات التابعة للفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وتتضمّن الميزانية مخصصات الصيانة والإصلاح والتشغيل، وصيانة الأجهزة والمعدات والتكييف، وصيانة المعامل والمختبرات، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم إيداع المخصصات في حسابات المدارس.