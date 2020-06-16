بيش.. تسجيل إصابات بكورونا ضمن موظفي البلدية.. وإجراء فحوص للمخالطين

من بين 79 حالة جديدة تم الإعلان عنها في جازان

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيش، مبينة أن عدداً منها يعود لموظفين في إحدى الجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إنه "أصيب نحو 4 من موظفي بلدية بيش بفيروس كورونا بينهم قيادي، وأجرت الصحة فحوصاً لعدد من الموظفين للتأكد من حالتهم الصحية".

وكانت منطقة جازان قد سجلت، اليوم، 79 حالة إصابة جديدة، و3 وفيات منها حالة في بيش واثنتان في مدينة جازان، كما سجلت 119 حالة شفاء من كورونا.