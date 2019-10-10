"أردوغان" يبتز دول أوروبا باللاجئين السوريين

يتخوف من تصنيفها العملية التركية ضد الأكراد احتلالاً

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، ابتزازه للاتحاد الأوروبي، بعد إدانة الأخير للعميلة العسكرية التي تشنها تركيا على الأكراد في شمال سوريا، مهدداً بأن "بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال".

ونقتلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله مخاطباً دول الاتحاد في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".

اردوغان تركيا سوريا

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10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 03:47 PM

يتخوف من تصنيفها العملية التركية ضد الأكراد احتلالاً

"أردوغان" يبتز دول أوروبا باللاجئين السوريين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، ابتزازه للاتحاد الأوروبي، بعد إدانة الأخير للعميلة العسكرية التي تشنها تركيا على الأكراد في شمال سوريا، مهدداً بأن "بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال".

ونقتلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله مخاطباً دول الاتحاد في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".

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