هزازي ينتظم في تدريبات العدالة .. والنادي يحتفي به

انتظم نايف هزازي في تدريبات فريق العدالة الأول لكرة القدم للمرة الأولى منذ توقيعه لصفوف النادي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

وأقامت إدارة النادي حفلاً مبسطًا بمناسبة انضمام اللاعب لصفوف النادي.

ويعول النادي على اللاعب مساعدة فريق كرة القدم في المساهمة ببقاء النادي ضمن فرق المحترفين لموسم آخر.

ويقبع الفريق في المركز الرابع عشر بـ12 نقطة جمعها من انتصارين وستة تعادلات وتسع خسائر.

وسبق للاعب تمثيل فرق الاتحاد ثم الشباب والنصر.