"رقصة المزمار" حاضرة خلال فعالية الإنعاش القلبي الرئوي في مكة

المشاركون عبّروا عن سعادتهم من خلال وسم "مكة تدخل جينيس"

نظمت صحة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، فعالية في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، لكسر الرقم القياسي العالمي "جينيس" لأكبر عدد من المتدربين على الإنعاش القلبي الرئوي CPR ضمن مبادرة "مكة مدينة القلب الآمن"؛ وذلك بمشاركة تعليم مكة وجامعة أم القرى.

وحظيت الدعوة، التي أطلقتها صحة المنطقة منذ أيام، لإنجاح حدث "محاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد متدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد" بإقبال كبير؛ حيث استهدفت أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى أعداد كبيرة من المشاركين من الرجال والنساء.

وكانت "رقصة المزمار" الشهيرة، حاضرة في الفعالية التي احتضنتها مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة؛ فيما أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا تحت عنوان: "#مكه_تدخل_جينيس" عبروا من خلاله عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث الأول الذي يأتي ضمن مبادرة "مكة مدينة القلب الآمن".

واعتبر المشاركون هذا الحدث إنجازًا كبيرًا في غاية الأهمية للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي فضلًا عن كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين على الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد.