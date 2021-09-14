"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام

تقام من العاشرة صباحاً إلى الواحدة مساء في توسعة الملك فهد بالدور العلوي

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستئناف مبادرة "ورتّل"، والتي تستهدف منسوبات الرئاسة، وقاصدات وزائرات المسجد الحرام، وتهدف إلى تصحيح التلاوة والحفظ، وتقام الحلقات من الساعة 10 صباحاً، إلى 1م، في توسعة الملك فهد بالدور العلوي.

وأعلنت الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية متمثلة في إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية عن إعادة استئناف مبادرة (ورتّل).

وأفادت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف أنه يقوم على إدارة المقرأة معلمات مؤهلات علمياً، ومعطاءات لخدمة كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من خلال الحلقات القرآنية التي تكمُن في تصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم زبير، أن تفعيل الحلقات يتم صباحًا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحًا للمنسوبات ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا للقاصدات في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور العلوي.

تجدر الإشارة إلى أن تفعيل المقرأة يأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لتقديم منظومة متكاملة من أرقى الخدمات للقاصدات والمنسوبات بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م.