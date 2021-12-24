"المعلمي" يلتقي المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية

استعرضا أوجه التعاون المشترك

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية خالد إبراهيم الأحيدب؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون المشترك.

حضرت اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 01:59 PM

استعرضا أوجه التعاون المشترك

"المعلمي" يلتقي المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية خالد إبراهيم الأحيدب؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون المشترك.

حضرت اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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