شرطة مكة تطيح بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب

ضُبط بحوزتهم 60 مليون ريال و101 كيلوجرام من الذهب تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال، و101 كيلوجرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.