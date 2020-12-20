تونس تسجِّل 1569 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 119 ألفًا و151 والوفيات 4126 شخصًا

سجّلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و126 حالة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 01:29 AM

إجمالي الإصابات بلغ 119 ألفًا و151 والوفيات 4126 شخصًا

تونس تسجِّل 1569 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجّلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و126 حالة.

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