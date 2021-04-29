"بلدية قيا" بالطائف تدشن مبادرة "معاً لتصبح قيا أجمل"

بمشاركة الجهات الحكومية والتطوعية لتوعية المواطن والمقيم

انطلقت المبادرة التوعوية والاجتماعية بمركز قيا جنوب شرق المحافظة تحت شعار "معاً لتصبح قيا أجمل".

ودشن رئيس بلدية قيا المهندس عبدالله السبيعي بمشاركة المجلس البلدي والجهات الحكومية والتطوعية انطلاق المبادرة - بدعم ومتابعة من أمين الطائف المهندس دكتور أحمد القثامي -، حيث بدأت فرق التوزيع بنشرها ميدانياً في عدد من الجوامع والأسواق.

وتهدف المبادرة إلى توعية سكان المركز وزواره من مواطنين ومقيمين بأهمية المحافظة على الأماكن العامة كالطرق والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة.

كما تهدف المبادرة لتحسين المشهد الحضري للمركز من خلال تحسين واجهات المنشآت التجارية والحد من التشوهات البصرية.

وأكدت المبادرة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح امتثالاً لتوجيهات الجهات الأمنية والصحية وشعار "كلنا مسؤول".

وقد شارك في التدشين كل من مركز قيا ومستشفى قيا العام ومرور وشرطة ودوريات المركز، بالإضافة إلى الفرق التطوعية من لجنة التنميةالاجتماعية الأهلية في قيا.